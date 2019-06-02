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Rybka123
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За нарушения на ЕГЭ удалили почти 150 выпускников

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Выпускники 11 классов сдают ЕГЭ с 27 мая по 1 июля

С первых единых госэкзаменов (ЕГЭ) был удален 141 выпускник. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, 56 человек поймали со шпаргалками, 58 использовали во время экзамена мобильные телефоны, остальные были удалены за другие нарушения, например, за помощь со стороны преподавательского состава. Результаты нарушителей были аннулированы. В следующий раз они будут сдавать ЕГЭ в следующем году.  

Напомним, что выпускники 11 классов сдают ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. Набранные баллы используются ими при поступлении в ВУЗы.

Оригинальное видео: Рособрнадзор 

Теги: егэ, нарушения, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 17:49

Ну что довольны что сломали жизнь людям,молодцы,вас бы самих посадить за стол сдавать ЕГЭ

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