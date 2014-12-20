Раскрыта мошенническая схема с ошибочными посылками

Мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом отправки посылки по ошибке не тому получателю. Известно, что подобных случаев в феврале текущего года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом в январе. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ВТБ. Специалисты пояснили, что злоумышленники от имени транспортной компании и получателя бандероли просят оплатить стоимость доставки или таможенный сбор. Когда жертва обмана переводит денежные средства или оплату по QR-коду, то аферисты пропадают.

В банке указали, что мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в криминальной схеме. Один из них представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он уведомляет клиента о поступлении посылки на его имя, а также необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник преступления, который выдает себя за "настоящего получателя" посылки. Это лицо убеждает жертву обмана не только получить за него посылку, но также и оплатить несуществующие сборы. Аферист угрожает штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Сам же мошенник обещает вернуть все деньги в момент передачи бандероли.

Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников. Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ

В Петербурге перед судом предстанет группа мошенников, продававших поддельные полисы ОСАГО.

Фото: сайт "Почта России"