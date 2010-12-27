Полицейские раскрыли грабеж в Парголово, совершенный полгода назад

Злоумышленники похитили около 240 000 рублей, коробки с табачными изделиями на сумму около 800 000 рублей и мобильный телефон.

Раскрыт грабеж в отношении водителя-экспедитора, совершенный несколько месяцев назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 20 апреля текущего года около 11:30 в Парголово на стоянке у сетевого магазина к припаркованной Газели подошли двое неизвестных. Они, применив силу к водителю, пересадили его из кабины в кузов, а затем похитили около 240 000 рублей, коробки с табачными изделиями на сумму около 800 000 рублей и мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в совершении указанного преступления изобличили неработающего, ранее судимого 31-летнего петербуржца. Похищенное частично изъяли, разыскиваются соучастники злоумышленника.

Мигранта увезли в лес под Петербургом и силой забрали 36 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV