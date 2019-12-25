За время пандемии коронавируса в столице новой инфекцией заболели около 45 тысяч детей.

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве в интервью ТАСС. По её словам, положение нельзя назвать стабильным, так как растёт количество заболевших и госпитализированных.

Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев. Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Она отметила, что данная тенденция вызывает у властей Москвы тревогу. Ракова рассказала, что за время пандемии коронавируса в столице новой инфекцией заболели около 45 тысяч детей — это примерно 10% от всех заразившихся.

Ранее мы писали, что в Новосибирске двое детей попали в реанимацию из-за коронавируса.

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