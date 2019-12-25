Рак на ранней стадии смогли определить по слюне

Это безопасный и безболезненный способ для пациента.

Ученые из Квинслендского университета попробовали новый метод для определения рака на ранней стадии. Им это удалось сделать по слюне пациента, пишет "РИА Новости".

Учене считают, что данный метод является довольно перспективным, так как он безболезненный и безопасный для пациента. В слюне также содержится множество различных клеток и их фрагментов.

В некоторых случае онкологические заболевания провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ). Они широко циркулируют в популяции и заражают тех, кто только начинает вести половую жизнь. Чаще всего инфицированный человек избавляется от вируса за два года, но иногда развивается рак гортани, половых органов, головы и шеи.

В эксперименте участие приняла более 520 человек. Из них 501 испытуемый уже лечился от онкологических заболеваний. В результате положительный результате ПЦР-теста на ДНК папилломавируса получили 43,2% испытуемых. При этом ученые отметил, что требуются дополнительные исследования данного метода.

Фото: pixabay