Рак легких научились выявлять при помощи анализа крови и искусственного интеллекта

Специалисты проанализировали образцы крови 300 человек.

Ученые провели исследование и выяснили, что при скрининге рака легких, который проходит с помощью компьютерной томографии, в процессе которого выделяется меньшая доза облучения, показатель летальности уменьшается. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Однако из-за опасений, которые связаны с радиацией и ложноположительными результатами визуализации, такой механизм непопулярен. По этой причине специалисты ищут неинвазивные подходы для диагностирования рака легких.

Ученые считают, что альтернативой может стать исследование белков, аутоантител, а также профилей экспрессии генов и микроРНК в крови или эпителии дыхательных путей. Для подтверждения этого специалисты проанализировали образцы крови 300 человек, проходивших обследование в больнице Биспебьерг в Копенгагене (Дания).

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