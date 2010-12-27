Владиславу Радимову вернули водительские права

Это стало поводом для дружеских колкостей со стороны коллег.

Владислав Радимов порадовал подписчиков информацией о том, что ему вернули водительские права. Руководитель "Зенита-2" написал об этом в Instagram. Главный тренер команды даже опубликовал фотографию с самим документом.

Друзья Радимова отреагировали на новость практически сразу. Андрей Аршавин предложил подкинуть его до места тренировок. Затем бывший нападающий "Зенита" предположил, что теперь Радимов начнет таксовать. Необидными колкостями с Радимовым также обменялся Владимир Быстров. Он иронично спросил коллегу, надолго ли ему вернули права. Аршавин добавил, что вряд ли радимов долго самостоятельно проездит по дорогам.

Отметим, что Радимов не стал объяснять как он лишился прав.

Ранее Piter.tv писал о том, что Радимов поблагодарил болельщиков за поддержку "Зенита-2".

Фото: Instagram/radimov02, Вконтакте/Зенит-2