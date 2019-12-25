Работники "Горэлектротранса" приняли участие во всероссийской акции "На работу на велосипеде"

В этом году заезд состоялся в Невском районе: участники проехали по проспекту Большевиков от улицы Тельмана до улицы Коллонтай

Сотрудники СПб ГУП "Горэлектротранс" присоединились к велосипедной гонке в рамках ежегодной всероссийской акции "На работу на велосипеде". Мероприятие в Санкт-Петербурге организовал Городской центр управления парковками при поддержке Комитета по транспорту.

В этом году заезд состоялся в Невском районе: участники проехали по проспекту Большевиков от улицы Тельмана до улицы Коллонтай. Среди велосипедистов был и мастер из подразделения СЦБ энергохозяйства "Горэлектротранса" Сергей Кузьмин.

Здоровый образ жизни для меня напрямую зависит от умеренности в питании, физической активности, гибкости тела, ведущей к тонкости и ясности ума. Если исключить из данной последовательности что-то одно, не будет остального. Сергей Кузьмин, мастер подразделения СЦБ Энергохозяйства Горэлектротранса

Ранее начальник службы безопасности движения СПб ГУП "Горэлектротранс" назвал трамвай самыми безопасными видами транспорта.

Фото: Telegram / Горэлектротранс