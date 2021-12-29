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Работникам кронштадтской компании выплатили зарплату после визита прокурора
Сегодня, 11:42
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Работникам кронштадтской компании выплатили зарплату после визита прокурора

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Специалисты прокуратуры установили, что 14 работникам организации не выплатили зарплату за апрель-ноябрь.

Прокуратура Кронштадтского района проверила, как исполняется трудовое законодательство в ООО "Натуральные продукты". После проверки работникам выплатили заработную плату в размере миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты прокуратуры установили, что 14 работникам организации не выплатили зарплату за апрель-ноябрь 2021 года.

Гендиректору компании в связи с этим было направлено представление. Задолженность была полностью погашена.

Прокурор Петербурга 12 января поздравил коллег с Днем работника прокуратуры.

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадт, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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