Работникам кронштадтской компании выплатили зарплату после визита прокурора

Специалисты прокуратуры установили, что 14 работникам организации не выплатили зарплату за апрель-ноябрь.

Прокуратура Кронштадтского района проверила, как исполняется трудовое законодательство в ООО "Натуральные продукты". После проверки работникам выплатили заработную плату в размере миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты прокуратуры установили, что 14 работникам организации не выплатили зарплату за апрель-ноябрь 2021 года.

Гендиректору компании в связи с этим было направлено представление. Задолженность была полностью погашена.

Прокурор Петербурга 12 января поздравил коллег с Днем работника прокуратуры.

Фото: Piter.tv