Работника онлайн-магазина осудили в Саранске за закладки с кокаином

Приговор еще не вступил в законную силу.

В Мордовии к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен обвиняемый в покушении на сбыт кокаина. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 228.1, а также части 3 статьи 30 и пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Известно, что фигурантом расследования стал 35-летний житель Саранска.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года преступник сделал закладку в одном из дворов города. После этого он отправил на онлайн-ресурс сведения о тайнике с наркотиками. Таким образом ему почти удалось незаконно сбыть кокаин с весом в 0,48 грамма. Однако сделку с торговцем на самом деле "заключили" представители закона в рамках спецоперации. Во время досмотра машины подозреваемого оперативники нашли еще два пакета с запрещенными веществами с массой в 9,23 грамма.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России