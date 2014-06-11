Работник караоке на Малой Посадской пострадал при взрыве аэрозольного баллона в подсобке

Молодой человек доставлен в больницу с ожогами.

Ночью на четверг, 1 декабря, в экстренные службы поступило сообщение от женщины о том, что по адресу: в подсобном помещении караоке-ресторана на Малой Посадской улице что-то взорвалось, в результате пострадал мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в 1:18 прибывшим на место нарядом был обнаружен 21-летний кальянный мастер заведения: молодого человека госпитализировали с ожогами.

Как выяснилось, работник ресторана получил повреждения в результате нарушения техники безопасности. В подсобке от воздействия тепловой пушки произошла разгерметизация аэрозольного баллона с освежителем воздуха. Возгорания в помещении не было.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец скончался после падения из окна своей квартиры на Ударников.

Фото: Piter.TV