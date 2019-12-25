Троллейбусы и трамваи Петербурга будут работать дольше в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января продлевается время работы 11 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов.

В среду, 29 декабря, в пресс-службе "Горэлектротранса" Петербурга сообщили Piter.tv о продлении режима работы ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов в новогоднюю ночь. Такое решение приняли с учётом продления работы метро.

Время работы 11 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов продлили до 2:00 с 31 декабря на 1 января.

В список попали трамваи: №№ 6, 7, 9, 20, 25, 27, 36, 45, 55, 60, 100. А также троллейбусы: №№: 2, 4, 15, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46.

Напомним, что некоторые станции метро Петербурга закроются раньше в Новый год.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"