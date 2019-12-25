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Учреждения допобразования и детские сады Петербурга продолжат работу в эпидемию гриппа
Сегодня, 9:58
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Учреждения допобразования и детские сады Петербурга продолжат работу в эпидемию гриппа

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Также в городе пока не отменяют праздничные мероприятия для детей.

В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, ученики начальных классов Петербурга досрочно уйдут на каникулы с 20 декабря. При этом, детские сады и учреждения дополнительного образования будут работать без изменений. Об этом сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Руководитель отметила, что решение было принято в связи с приведённой  Роспотребнадзором статистикой. Согласно ей, возраст 70% школьников, заболевавших ОРВИ, колеблется от 7 до 10 лет.

До половины родителей, скорее всего, ребенка заберут к бабушке на дачу, еще куда-то. Но школы при этом работают – педагоги все будут на местах. И занятия с детьми не по школьной программе, а по дополнительным занятиям будут проводиться.

Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга 

Кроме того, в городе пока не планируют отменять детские утренники и новогодние ёлки. Посещение родителей также разрешено. 

Ранее мы сообщили о том, что более 70 тыс. детей заболели гриппом и ОРВИ в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: образовательные учреждения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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