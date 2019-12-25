В пятницу в Петербурге ожидаются дожди и до +11 градусов

Атмосферное давление будет мало меняться.

В пятницу, 30 октября, синоптики прогнозируют дождливый, но теплый день, сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Погода будет преимущественно облачная: местами ночью пройдет умеренный дождь, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром прогнозируют туман. Порывы ветра ночью достигнут до 6 метров в секунду, а днем ветер будет переменный и слабый. Температура воздуха ночью достигнет до +9 градусов, днем столбик термометра покажет до +11 градусов.

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