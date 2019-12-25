В пятницу ветер в Петербурге усилится до 17 м/с

Температура воздуха составит +14…+16 градусов.

Спасатели предупредили петербуржцев о дождях и усилении ветра в пятницу, 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В этот день в городе будет дуть западный, юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 м/с. Днем пройдет небольшой умеренный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +10…+12 градусов. Днем ожидается +14…+16 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Ранее жители Парнаса заметили на фасаде дома летучую мышь.

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