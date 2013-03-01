Рабочая неделя в Петербурге начнется со снегопада и -5 градусов

В дневное время 29 ноября столбики термометров покажут -3…-5 градусов. В целом завтра ожидается облачная с прояснениями погода.

В воскресенье ночью, 28 ноября, в Петербурге температура воздуха опустится до -5..-7 градусов. Об этом рассказали сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью и в первой половине дня пройдет небольшой снег. Снегопад сохранится и во второй половине дня, местами перейдя в умеренный.

В дневное время 29 ноября столбики термометров покажут -3…-5 градусов. В целом завтра ожидается облачная с прояснениями погода.

Направление ветра будет северо-восточное, восточное. Ночью его скорость составит составит 4-9 метров в секунду, днем он усилится до 7-12 метров в секунду.

Отметим, что в прибрежных районах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее в Ленобласти в понедельник обещают вьюгу и до -16 градусов. Синоптики обещают сильный снегопад. Температура воздуха в темное время суток составит -6...-16 градусов. В светлое время суток столбики термометров покажут -4...-9 градусов.

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