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Сразу две аварии оставили жителей Рабфаковского переулка без воды и света
Сегодня, 9:36
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IRINA_CHALKINA

Сразу две аварии оставили жителей Рабфаковского переулка без воды и света

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В настоящее время электроэнергии и горячей воды нет в нескольких домах.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что жители Рабфаковского переулка остались без воды и электроэнергии. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, в одном из домов произошло короткое замыкание. Местные жители почувствовали горелый запах в парадной. Один из очевидцев завил, что из электрощита шел дым.

Отмечается, что ранее в этом же доме прорвало трубу, поэтому жители дома остались также без горячей воды. 

Ранее мы сообщали о том, что пожар на улице Рубинштейна перекрыл движение в центре Петербурга.

Фото:pixabay 

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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