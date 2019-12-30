Сразу две аварии оставили жителей Рабфаковского переулка без воды и света

В настоящее время электроэнергии и горячей воды нет в нескольких домах.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что жители Рабфаковского переулка остались без воды и электроэнергии. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, в одном из домов произошло короткое замыкание. Местные жители почувствовали горелый запах в парадной. Один из очевидцев завил, что из электрощита шел дым.

Отмечается, что ранее в этом же доме прорвало трубу, поэтому жители дома остались также без горячей воды.

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Фото:pixabay