В городском управлении МЧС заявили, что пострадавших нет.

В ночь на понедельник, 20 января, пожар на улице Рубинштейна перекрыл движение в центре Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

По словам очевидцев, возгорание произошло в детском музыкальном театре "Зазеркалье". Как оказалось, учреждении были проблемы с проводной. Прибывшие на место происшествия пожарные заявили, что в театре произошло короткое замыкание.

"Мне тут подсказали, что дело в коротком замыкании электропроводки. На месте действительно пахнет не гарью, а жжёной резиной (сам только что был там)", — сообщают петербуржцы.

В городском управлении МЧС отметили, что пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что ночью в Петродворцовом районе сгорели 14 строительных вагончиков.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Alexander Brosch