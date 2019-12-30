В ночь на понедельник, 20 января, пожар на улице Рубинштейна перекрыл движение в центре Петербурга. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.
По словам очевидцев, возгорание произошло в детском музыкальном театре "Зазеркалье". Как оказалось, учреждении были проблемы с проводной. Прибывшие на место происшествия пожарные заявили, что в театре произошло короткое замыкание.
"Мне тут подсказали, что дело в коротком замыкании электропроводки. На месте действительно пахнет не гарью, а жжёной резиной (сам только что был там)",
— сообщают петербуржцы.
В городском управлении МЧС отметили, что пострадавших нет.
Ранее мы сообщали о том, что ночью в Петродворцовом районе сгорели 14 строительных вагончиков.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Alexander Brosch
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