Ночью в Петродворцовом районе сгорели 14 строительных вагончиков

В ночь на 20 января в Петродворцовом районе Петербурга произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти на улице Новые Заводы, 50/5 загорелись строительные вагончики.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:57. Для борьбы с огнем отправили дежурную смену №54 пожарно-спасательной части в составе из 15 спасателей и трех единиц техники.
В результате пожара сгорели и были разобраны 14 железных вагончиков на общей площади 96 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.
Ранее мы писали, что спасатели больше часа тушили дом в Ломоносовском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )