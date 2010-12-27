РЖД закупят 28 новых поездов "Ласточка"

Цель проекта - улучшить пути сообщения между Петербургом и Ленинградской областью.

До 2024 года депо ОАО "РЖД" пополнится 28 новыми поездами "Ласточка", что позволит улучшить пути сообщения между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом рассказал заместитель генерального директора "РЖД" Петр Кацыв на совещании по развитию транспортной системы СПБ и ЛО.

Гендир рассказал, что компания закупит 28 поездов "Ласточка" для эксплуатации в Санкт-Петербургском железнодорожном узле на маршрутах до Луги, Волховстроя и Любани. Также он отметил, что планируется модернизация Московского, Витебского, Ладожского вокзала и вокзала в Выборге.

В первую очередь планируется усиление Московского направления, где на данный момент почти полностью исчерпаны пропускные способности. На Сестрорецком направлении планируется увеличить размеры пригородного движения. Также дополнительные инвестиции будут направлены в строительство разъезда Яхтенная и платформы Новая Лахта и восстановление разъезда Тарховка.

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Фото: ВКонтакте/Северо-Западная ППК