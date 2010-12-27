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Проректора химико-фармацевтического университета отправили под домашний арест
Сегодня, 20:17
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Rybka123

Проректора химико-фармацевтического университета отправили под домашний арест

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Мужчина подозревается в халатности и получение взятки, приведшие к гибели студента от падения льда.

Проректора петербургского химико-фармацевтического университета, который был задержан по обвинению в халатности и получение взятки, приведшие к гибели студента от падения льда, был отправлен под домашний арест на два месяца, передает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Напомним, что Сергй Хозин был взят под стражу 7 февраля. Против него было возбуждено три уголовных дело по статьям. Следствие подозревает, что проректор получил взятку от представителей компании ООО "Вентформат", которая занималась чисткой кровли, на заключение контракта вне конкурса.

В последствии было установлено, что работы по уборке снега и наледи были проведены не полностью. В результате этого, 5 февраля, на студентов университета обрушился лед. Один из молодых людей скончался, второго доставили в больницу.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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