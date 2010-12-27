РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей

Зарплата зависит от местоположения храма, количества прихожан и других факторов.

Митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал разговоры о том, что священники получают 1 млн рублей в месяц. Мужчина заявил о том, что у служителей церкви скромные зарплаты в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит Иларион сказал, что реальные доходы священников ниже в 10,20 или 50 раз от названной суммы. В Москве есть богатые и бедные храмы, зарплаты священнослужителей зависят от того, сколько у церкви прихожан, где она находится, ее история. Митрополит назвал суммы в 10, 30 и 40 тысяч рублей в столице, в других регионах России эта цифра еще меньше.

Дополнительный доход священники могут получить с причащения, крещения, освящения машины и так далее, однако пожертвование не является обязательным.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный предложил новый участок под церковь вместо парка Малиновка.

Фото: Piter.TV