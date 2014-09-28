РИА Новости: ремонт Крымского моста продолжают вести

Движение автомобилей осуществляется без пробок

Ремонт Крымского моста продолжают вести. Об этом сообщает "РИА Новости".

Движение автомобилей осуществляется без пробок. Оно проходит по одной из половин автомобильной части моста и не мешает проведению ремонтных работ.

Также сообщается, что на поврежденной части Крымского моста стоит тяжелая строительная техника, а рабочие продолжают восстанавливать разрушенные пролеты.

Ранее Путин заявил, что контроль за безопасностью важных объектов усилен после теракта на Крымском мосту.

Видео: Telegram / РИА Новости