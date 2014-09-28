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РИА Новости: ремонт Крымского моста продолжают вести

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Движение автомобилей осуществляется без пробок

Ремонт Крымского моста продолжают вести. Об этом сообщает "РИА Новости".

Движение автомобилей осуществляется без пробок. Оно проходит по одной из половин автомобильной части моста и не мешает проведению ремонтных работ.

Также сообщается, что на поврежденной части Крымского моста стоит тяжелая строительная техника, а рабочие продолжают восстанавливать разрушенные пролеты.

Ранее Путин заявил, что контроль за безопасностью важных объектов усилен после теракта на Крымском мосту.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: автомобили, движение, крымский мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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