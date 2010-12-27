В пятницу, 6 декабря, пятничный Петербург сковали 8-балльные пробки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Горожане винят в них Арктический форум и приезд премьер-министра Монголии.
"Арктический форум господа не хухры мухры",
—пишут автомобилисты.
"Покраснения" наблюдаются на Дворцовой набережной, на Садовой улице и на набережной Фонтанки. Отметим, что в разных районах Северной столицы произошло около 10 ДТП.
В настоящий момент, пробки в городе оцениваются "Яндекс.Картами" в 8 баллов.
Ранее мы сообщали о том, что в субботу Петербург накроет ливень и штормовой ветер.
Фото:Яндекс.карты
Обсуждение ( 0 )