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Пятничный Петербург сковали 8-балльные пробки
Сегодня, 17:13
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IRINA_CHALKINA

Пятничный Петербург сковали 8-балльные пробки

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Горожане винят в них Арктический форум и приезд премьер-министра Монголии.

В пятницу, 6 декабря, пятничный Петербург сковали 8-балльные пробки. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Горожане винят в них Арктический форум и приезд премьер-министра Монголии. 

"Арктический форум господа не хухры мухры",

—пишут автомобилисты.

"Покраснения" наблюдаются на Дворцовой набережной, на Садовой улице и на набережной Фонтанки. Отметим, что в разных районах Северной столицы произошло около 10 ДТП.

В настоящий момент, пробки в городе оцениваются "Яндекс.Картами" в 8 баллов.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу Петербург накроет ливень и штормовой ветер.

Фото:Яндекс.карты

 

Теги: новости спб, общество, пробки спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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