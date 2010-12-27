Горожане винят в них Арктический форум и приезд премьер-министра Монголии.

В пятницу, 6 декабря, пятничный Петербург сковали 8-балльные пробки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Горожане винят в них Арктический форум и приезд премьер-министра Монголии.

"Арктический форум господа не хухры мухры", —пишут автомобилисты.

"Покраснения" наблюдаются на Дворцовой набережной, на Садовой улице и на набережной Фонтанки. Отметим, что в разных районах Северной столицы произошло около 10 ДТП.

В настоящий момент, пробки в городе оцениваются "Яндекс.Картами" в 8 баллов.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу Петербург накроет ливень и штормовой ветер.

Фото:Яндекс.карты