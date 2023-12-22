Глава региона оценил состояние пациентов, которые остаются в Москве.

Пятнадцать человек, которые пострадали от обстрела Вооруженными силами Украины российского города Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах столицы страны. А все пострадавшие из больниц в региональном центре уже выписаны. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор Вячеслав Гладков.

Из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря города Белгорода. Ещё остаются 15 раненых в больницах города Москвы. Надеюсь, что скоро они поправятся и вернутся к своим близким домой. Вячеслав Гладков, глава региона

Российское министерство по обороне уточнили, что 30 декабря военнослужащим удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть снарядов реактивной системы залпового огня Vampire западного производства. Однако несколько боеголовок и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по территории города. Преступление ВСУ привели к тому, что погибли 25 мирных жителей. В списке жертв значатся пятеро детей. Еще 109 человек были ранены.

Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков