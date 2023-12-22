Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год

Глава региона назвал цели, которые преследовали противники 30 декабря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире проекта "Соловьев Live" о том, что украинские военнослужащие при обстреле российской территории от 30 декабря прицельно били по центру города и мирным жителям. Дополнительно чиновник ответил на вопрос СМИ о том, целился ли противник по административному зданию.

Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям. сли честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Вячеслав Гладков, глава региона

напомним, что согласно данным министерства по обороне, 30 декабря прошлого года средствами противовоздушной обороны были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Однако несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Жертвами трагедии стали 25 человек, среди которых было пятеро детей. Еще 109 людей пострадали.

Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live