  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:39
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год

0 0

Глава региона назвал цели, которые преследовали противники 30 декабря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире проекта "Соловьев Live" о том, что украинские военнослужащие при обстреле российской территории от 30 декабря прицельно били по центру города и мирным жителям. Дополнительно чиновник ответил на вопрос СМИ о том, целился ли противник по административному зданию.

Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям. сли честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание…

Вячеслав Гладков, глава региона

напомним, что согласно данным министерства по обороне, 30 декабря прошлого года средствами противовоздушной обороны были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Однако несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Жертвами трагедии стали 25 человек, среди которых было пятеро детей. Еще 109 людей пострадали.

Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: белгородская область, всу, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии