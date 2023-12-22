Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах Белгорода

Глава российского региона оценил состояние пациентов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в социальных сетях о том, что более 20 пострадавших при обстрелах административного центра Вооруженными силами Украины все еще находятся на лечении в больницах. Среди пациентов - пятеро являются несовершеннолетними. Российский чиновник добавил, что для местных властей приоритетными вопросами остаются реабилитация и медицинское сопровождение пострадавшего населения. В этих вопросах администрация готова оказывать максимальную поддержку.

Все дети, которые находились в наших белгородских больницах, уже выписаны. В целом, в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека. Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем. Вячеслав Гладков, глава региона

Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат компенсацию.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков