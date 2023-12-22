В пятилетний план строительства дорог включили 11 трасс Петербурга и Ленобласти

Среди новых объектов заявлены участки дороги "Магистральная", входящей в состав трассы "Скандинавия".

В утвержденный план дорожного строительства на период 2024- 2028 г. включено 11 объектов в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, согласно опубликованному списку, будет продолжена реконструкция участка автомагистрали А-181 "Скандинавия" с 100-го по 134-й км, а также расширение севера КАД возле станции Горская. Кроме того, продолжится проектирование обхода Приозерска в составе дороги А-121 "Сортавала": работы будут финансироваться из федерального бюджета. Реконструкция направлена на увеличение числа полос движения на всех участках, обновление наружного освещения и строительств разделительных полос встречных транспортных потоков.

Среди новых объектов в пятилетнем плане заявлены участки дороги "Магистральная", входящей в состав трассы "Скандинавия". В частности, планируется строительство тротуаров, установка дорожного освещения и замена павильонов на автобусных остановках. Также будет проведена установка наружного освещения в районе с 11-го по 27-й километр трассы А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что более 430 км дорог отремонтировали в Петербурге за три года.

Фото: Piter.TV