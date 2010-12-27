Пятиклассник "заминировал" школу в центре города

В отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В минувший вторник, 24 сентября, на телефон школы на проспекте Большевиков с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил, о заложенной в здании бомбе. Правоохранителям удалось найти звонившего. Об этом сообщают "НЕВСКИЕ НОВОСТИ".

Как оказалось, школу "заминировал" пятиклассник. Ребенок звонил с сотового телефона своего отца. Напомним, что из здания пришлось экстренно эвакуировать около 500 человек.

В отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали о том, что в Омске невменяемый дед сжег в печи 2-летнего внука.

Фото:pixabay