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Пятиклассник "заминировал" школу в центре города
Сегодня, 9:21
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IRINA_CHALKINA

Пятиклассник "заминировал" школу в центре города

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В отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В минувший вторник, 24 сентября,  на телефон школы на проспекте Большевиков с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил, о заложенной в здании бомбе. Правоохранителям удалось найти звонившего. Об этом сообщают "НЕВСКИЕ НОВОСТИ".

Как оказалось, школу "заминировал" пятиклассник. Ребенок звонил с сотового телефона своего отца. Напомним, что из здания пришлось экстренно эвакуировать около 500 человек. 

В отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали о том, что в Омске невменяемый дед сжег в печи 2-летнего внука.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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