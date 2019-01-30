Пятиклассница скончалась на приёме у стоматолога в Красносельском районе

По предварительным данным, смерть ученицы пятого класса могла быть следствием серьёзной аллергической реакции на использованный анальгетик.

В одной из стоматологических клиник Северной столицы произошла трагедия: 12-летняя школьница умерла на приёме у врача-стоматолога. Об этом сообщил Telegram-канал "Shot".

По предварительным данным, смерть ученицы пятого класса могла быть следствием серьёзной аллергической реакции на использованный анальгетик. Точные обстоятельства трагедии будут установлены лишь после проведения специальной экспертизы.

Погибшая посетила стоматолога пришла в сопровождении своего отца. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.

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Фото: Piter.TV