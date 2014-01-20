Представители ППС якобы угрожали жертве подбросить ему запрещенные вещества.

Пятерых полицейских из Орска задержали за вымогательство денег у местного жителя. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело по статьям за превышение должностных обязательств и разбой (пунктам "а" и "б" части 3 статьи 286 и части 2 статьи 162 УК РФ).

Известно, что фигурантам расследования от 22 до 30 лет. Следствие будет ходатайствовать о заключении полицейских под арест. В настоящее время сообщается минимум о шести подозреваемых, работающих в правоохранительных органах Оренбургской области. Следствие полагает, что сотрудники местной ППС совершили нападение на потерпевшего около торгового центра. Угрожая служебным оружием и наручниками оперативники потребовали передать им деньги. Они заявили, что в противном случае "найдут" у мужчины наркотики при досмотре.

Петербуржца изобличили в интимной переписке с 10-летней девочкой.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет по региону