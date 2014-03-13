Инцидент произошел на 622-м километре автодороги Р-255.

Пять погибших в ДТП под Красноярском ехали с похорон 20-летнего погибшего в ДТП со скорой помощью в том же районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 7 августа на 622-м километре автодороги Р-255. Двигаясь в сторону Ачинска, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania. В результате аварии погибли все пять человек, включая водителя, которые были внутри иномарки. Отмечается, что погибшие ехали с похорон человека, который умер в результате недавнего ДТП со скорой помощью.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области в ДТП с грузовиком и автобусом погиб один человек.

Видео: Telegram / Прокуратура Красноярского края