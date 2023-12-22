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Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи

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Пострадавших увезли в городскую больницу до приезда спасателей.

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе спасения города.

Инцидетн произошел в районе санаторно-курортного комплекса "Аквалоо". Причины ДТП не уточняются. Прибывшие на место сотрудники службы спасения устранили вторичные признаки аварии. Пострадавших увезли в городскую больницу до приезда спасателей.

Ранее мы сообщали, что из-за столкновения внедорожника и ГАЗели на Витебском проспекте собралась пробка.

Видео: Telegram / Служба спасения Сочи

Теги: дтп, пострадавшие, сочи
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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