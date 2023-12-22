Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе спасения города.
Инцидетн произошел в районе санаторно-курортного комплекса "Аквалоо". Причины ДТП не уточняются. Прибывшие на место сотрудники службы спасения устранили вторичные признаки аварии. Пострадавших увезли в городскую больницу до приезда спасателей.
Ранее мы сообщали, что из-за столкновения внедорожника и ГАЗели на Витебском проспекте собралась пробка.
Видео: Telegram / Служба спасения Сочи
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