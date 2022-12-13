Петербуржец больше года проведёт в колонии за езду в пьяном виде

Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Петербуржец получил реальный срок за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В суде установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, после этого, вечером 22 февраля 2023 года он снова сел за руль в состоянии опьянения и ездил по улицам города, пока у дома 5 корпус 1 по Пулковскому шоссе его не задержали сотрудники ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 4 года 2 месяца 6 дней. Приговор не вступил в законную силу.

В конце марта нетрезвый бездомный за рулём Citroen влетел в дерево на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.tv