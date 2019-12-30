В Петербурге водителя Hyundai Solaris ловили 15 экипажей ДПС

Мужчина был пьян.

В субботу, 25 января, стало известно о ночной погоне за Hyundai Solaris. Очевидцы утверждают, что машину с нетрезвым водителем пытались догнать минимум 15 экипажей ДПС. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Преследование иномарки началось в Московском районе, а закончилось уже в Красносельском. "Гонщика" удалось настигнуть лишь у дома 24 по улице Тамбаса.

Житель одной из соседних многоэтажек рассказал, что сначала его разбудили "громкие крики" и "визг шин", а затем из окна он увидел "ребят на белой машине", которых окружили сотрудники полиции.

Видео: Piter.tv

Ранее мы писали, что полицейская погоня до Заставской улицы не дала уйти рецидивисту без прав.