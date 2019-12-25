После пожара в квартире на набережной Крюкова канала госпитализировали пьяного мужчину

В ночь на 24 августа в Центральном районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:04. Как оказалось, воспламенилась квартира в доме №24 на набережной Крюкова канала. На кухне горела обстановка на площади 10 квадратных метров.
На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарных машины.
Как сообщил источник в экстренных службах, из горящей квартиры госпитализировали пьяного мужчину. 47-летнего пострадавшего доставили в НИИ имени И.И. Джанелидзе с отравлением угарным газом.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга сгорел дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора.
Фото: Piter.TV
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