После пожара в квартире на набережной Крюкова канала госпитализировали пьяного мужчину

На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарных машины.

В ночь на 24 августа в Центральном районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:04. Как оказалось, воспламенилась квартира в доме №24 на набережной Крюкова канала. На кухне горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарных машины.

Как сообщил источник в экстренных службах, из горящей квартиры госпитализировали пьяного мужчину. 47-летнего пострадавшего доставили в НИИ имени И.И. Джанелидзе с отравлением угарным газом.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга сгорел дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора.

Фото: Piter.TV