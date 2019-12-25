Пьяные посиделки с неизвестным лишили петербуржца гаджетов и 4 млн рублей

Примет собутыльника мужчина не вспомнил.

В понедельник, 18 мая, в полицию обратился 38-летний петербуржец, работающий арбитражным управляющим в ассоциации "Солидарность" и в компании "Домашние деньги". Мужчина пожаловался, что три дня назад оказался с обчищенными карманами после алкогольных посиделок с неизвестным. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как мужчина смог вспомнить, алкоголь он распивал вместе с собутыльником в своей квартире на набережной Фонтанки. Очнувшись с похмелья, петербуржец обнаружил пропажу ноутбука и двух мобильных телефонов, а несколькими днями позже мужчина лишился 4 миллионов рублей, списанных с расчетного счета ООО "Домашние деньги", где он работает.

Полиция разыскивает загадочного собутыльника, примет которого арбитражный управляющий не запомнил. Возбуждено уголовное дело о краже.

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