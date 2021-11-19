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Пьяный житель Самары швырнул в магазине гранату

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"Лимонка" оказалась безопасна.

Пьяный житель Самары швырнул в магазине гранату. Об этом сообщили местные жители. В настоящее время нарушитель общественного спокойствия задержан правоохранителями. Он смог напугать посетителей и сотрудников заведения, расположенного по Стромиловскому шоссе. Патруль прибыл на место после того, как в помещении была нажата тревожная кнопка.

Установлено, что днем в магазин попал нетрезвый гражданин. Он вел себя агрессивно, а затем достал из кармана гранату и кинул ее на пол. К зданию прибыли специалисты из группы разминирования ОМОНа. После проверки боеприпаса оказалось, что граната не была действующей, а оказалась лишь сувенирной продукцией.

В настоящее время в отношении задержанного ведутся оперативные мероприятия.

В Домодедово пьяный мужчина угрожал взорвать гранату.

Фото и видео: Telegram / Пресс-Хата

Теги: граната, росгвардия, самарская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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