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Пьяный россиянин на угнанной машине сбил 17-летнего подростка

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Пострадавший находится в больнице, личность подозреваемого установлена.

Пьяный россиянин на угнанном автомобиле сбил на тротуаре 17-летнего подростка. Инцидент на дороге попал на запись уличной камеры видеонаблюдения. Кадры с места событий в социальных сетях разместил Telegram-канал Ni Mash. На ролике показано, как несовершеннолетний пешеход передвигается по тротуару и говорит по мобильному устройству. В какой-то момент юноша понимает, что на него несется машина. Транспортное средство таранит мальчика. От удара пострадавшего подбросило вверх. затем автомобилист сносит дорожное ограждение, но прожолжает движение.

В МВд подчеркнули, что инцидент произошел на улице Чаадаева. Пострадавший мальчик госпитализирован в местную больницу с травмами.Полиция установила, что находившийся за рулем водитель приехал в Нижний Новгород из Забайкальского края. Теперь подозреваемого мужчину могут привлечь к ответственности по двум статьям за "угон" и "управление в состоянии опьянения".

В ДТП в Красноярском крае пострадали семь человек.

Фото и видео: Telegram / Ni Mash

Теги: гибдд, забайкалье, нетрезвый водитель, нижний новгород, подростки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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