Пьяный полковник полиции попал в ДТП на Богатырском

Однако правоохранитель уверял, что в момент аварии был трезв.

В Приморском районе в пятницу вечером, 18 февраля, в ДТП попал выпивший сотрудник полиции. По информации Piter.tv, это случилось у дома № 16 по Богатырскому проспекту.

Участниками аварии стали Kia Soul, за рулем которого находился полковник, и иномарка Kia Roi, которой управляла 34-летняя женщина.

В ДТП никто не пострадал. Однако выяснилось, что начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Петербург был пьян. Прибор показал, что мужчина принял перед поездкой алкоголь. Однако правоохранитель с этим не согласился. По факту случившегося началась проверка.

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Фото: Piter.tv