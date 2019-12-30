Пожилой петербуржец заставил 14-летнего пасынка надругаться над спящей матерью

Пенсионера задержали.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге пожилой горожанин заставил 14-летнего пасынка надругаться над спящей матерью. Об этом сообщает пресс-служба в УМВД России по Кировскому району.

Как оказалось, 52-летний пьяный петербуржец пригрозил пасынку физической расправой, если тот не совершит действия сексуального характера в отношении своей спящей матери.

К полицейским обратилась работница АЗС, которой рассказал эту историю 14-летний подросток. Правоохранители незамедлительно задержали пожилого петербуржца.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что безработный до смерти избил знакомую в квартире на Просвещения.

Фото:pixabay