Пьяный курганец заживо сжег 80-летнюю пенсионерку

Суд отправил мужчину на 14 лет в колонию строго режима.

Мужчина в ходе ссоры сжег заживо пенсионерку в Курганской области.

Сообщается, что в мае 2019 года мужчина находился на садовом участке у 80-летней женщины. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил пожилую женщину бензином из паяльной лампы, поджег и ушел. Женщину с 60% ожогов тела доставили в больницу, где она скончалась.

Сейчас стало известно, что состоявшийся суд отправил мужчину в колонию строго режима на 14 лет, и еще год ограничения свободы.

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Фото: Piter.TV