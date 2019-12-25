Нетрезвая петербурженка без водительских прав попала в ДТП на угнанной иномарке

На похищенной машине женщина успела проехать лишь несколько метров.

В минувшую субботу, 18 июля, в ДТП на Московском шоссе попала иномарка "Киа Рио". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, за рулем машины полицейские обнаружили нетрезвую местную жительницу без водительских прав.

В отношении 45-летней автомобилистки составили два административных протокола, а вечером того же дня выяснилось, что попавшая в аварию машина была украдена. С соответствующим заявлением в полицию обратился хозяин иномарки, 29-летний директор коммерческого предприятия. Мужчина рассказал, что машина пропала с парковки у дома №46 по Московскому шоссе, значит, угонщица попала в ДТП почти сразу же после похищения чужого автомобиля.

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