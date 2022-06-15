Глава государства отметил, что с 2007 года компания создала 150 предприятий.

Президент России Владимир Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано". Об этом он заявил на встрече с главой компании Сергеем Куликовым.

Глава государства отметил, что "Роснано" в первоначальном виде стала работать в 2007 году. По словам Путина, за это время было создано 150 предприятий и около 40 тысяч рабочих мест.

Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач - это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации. Владимир Путин, президент России

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Видео: kremlin.ru