Президент России Владимир Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано". Об этом он заявил на встрече с главой компании Сергеем Куликовым.
Глава государства отметил, что "Роснано" в первоначальном виде стала работать в 2007 году. По словам Путина, за это время было создано 150 предприятий и около 40 тысяч рабочих мест.
Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач - это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации.
Владимир Путин, президент России
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Видео: kremlin.ru
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