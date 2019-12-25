  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и соцвыплат
Сегодня, 8:19
157
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и соцвыплат

0 0

Глава РФ рассказал о том, что следует ждать конкретных решений.

Российский президент Владимир Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий, заработных плат и социальных пособий для сотрудников бюджетной сферы. Соответствующей информацией глава государства поделился с парламентариями в рамках выступления перед Советом законодателей.

В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны подчеркнул, что уже несколько пакетов антисанкционных мер было принято правительством  за два месяца. Речь идет о десятках важнейших законов и подзаконных актов. Он попросил у парламентариев РФ для практической реализации этих постановлений тщательно прорабатывать поправки и правовые механизмы.

Путин: Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией.

Фото и видео:

Теги: владимир путин, зарплата, индексация выплат, пенсии, социальные пособия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии