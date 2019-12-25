Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и соцвыплат

Российский президент Владимир Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий, заработных плат и социальных пособий для сотрудников бюджетной сферы. Соответствующей информацией глава государства поделился с парламентариями в рамках выступления перед Советом законодателей.
В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны подчеркнул, что уже несколько пакетов антисанкционных мер было принято правительством за два месяца. Речь идет о десятках важнейших законов и подзаконных актов. Он попросил у парламентариев РФ для практической реализации этих постановлений тщательно прорабатывать поправки и правовые механизмы.
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