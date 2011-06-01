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Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии

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По его словам, в советское время это место было одним из лучших в стране.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума Госсовета.

Глава государства уточнил, что речь идет о возрождении курортной зоны Каякент. По его словам, в советское время это место было одним из лучших в стране. Путин отметил необходимость продолжать развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа.

Ранее Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли.

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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