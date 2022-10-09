Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам. Об этом он сообщил в поздравлении работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который год за годом демонстрирует убедительный результат. По его словам, в нынешнем году ожидается рекордный урожай зерновых. Он составит порядка 150 млн тонн, в том числе около 100 млн тонн пшеницы.

Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует в ближайшие дни выступать с обращением к россиянам.

Видео: kremlin.ru