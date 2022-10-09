Президент России Владимир Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам. Об этом он сообщил в поздравлении работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который год за годом демонстрирует убедительный результат. По его словам, в нынешнем году ожидается рекордный урожай зерновых. Он составит порядка 150 млн тонн, в том числе около 100 млн тонн пшеницы.
Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам.
Владимир Путин, президент России
Ранее Песков заявил, что Путин не планирует в ближайшие дни выступать с обращением к россиянам.
Видео: kremlin.ru
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