Путин заявил, что программа бесплатной газификации в России будет продолжена

Глава РФ рассказал о продлении государственной программы для регионов.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что федеральная программа социальной газификации будет продолжена в России. Об этом глава государства рассказал в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания.

Уже принято решение распространить ее на социальные объекты - детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в ноябре 2022 года российское правительство утвердило стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. В этой стратегии поставлена задача стимулировать внутренний спрос на сжиженный природный газ (СПГ). За счет этого энергетического ресурса власти смогут обеспечить стране безопасность тех территорий, которые находятся в отдалении от магистральных газовых сетей и до сих пор использующих в качестве топлива мазут и уголь.

Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию