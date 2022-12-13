Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей

Глава РФ рассказал о государственной помощи населению страны.

Российский президент Владимир Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления перед парламентариями с ежегодным Посланием к Федеральному собранию сделал глава государства. Политик пояснил, что также для граждан увеличится налоговый вычет на собственную учету и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей. Лидер страны пояснил, что для властей важно не просто поднять сумму этого вычета, но и также увеличить восстребованность на услуги, давать эти услуги в проактивном режиме.

Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей. Владимир Путин, президент РФ

Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования.

Фото и видео: Послание к Федеральному Собранию