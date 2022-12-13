Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования

Глава РФ рассказал о важности технологического суверенитета.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что налоговую льготу власти страны распространят на закупки отечественного высокотехнологического оборудования. Соответствующей информацией глава государства поделился с членами Федерального собрания, выступая перед парламентариями с ежегодным Посланием. Лидер РФ пояснил, что федеральные расходы будут учитываться с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат. Речь идет о том, что на каждый рубль, который предприятие вложит в приобретение такой технологической продукции, будет приходиться налоговый вычет в 1,5 рубля.

Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства пояснил, что просит российское правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по конкретным экономическим отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления просителям государственных льгот.

Запад не оставлял попыток "поджечь" постсоветские государства, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию